Metal Detective, la nuova serie su DMax da stasera (Di giovedì 27 agosto 2020) Dalle Dolomiti ad Anzio, Paolo Campanardi va a caccia di antichi tesori in compagnia del fedele Metal detector, da stasera su DMax! Il territorio italiano è pieno di reperti storici sepolti sotto metri di terra, trovarli è la sua missione: Paolo Campanardi, detto "Gibba", a partire da stasera sarà protagonista di Metal Detective, alle ore 21.25 in esclusiva su DMax Canale 52. Cinque puntate, attraverso le quali, il bresciano Gibba attraverserà il territorio italiano, in un itinerario impervio che va dal monte Ragogna alla ferrata del Sass de Stria, da Salò ad Anzio, fino a raggiungere la leggendaria Linea Gotica. Capo della protezione civile di Toscolano Maderno, "Gibba" è anche uno stimato rifugista che in compagnia del suo ... Leggi su movieplayer

