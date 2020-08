Metal Detective, alla scoperta dei reperti storici sepolti in Italia: da stasera in prime time su DMAX (Di giovedì 27 agosto 2020) Da stasera alle 21:25 per cinque giovedì in prima visione su DMAX arriva Metal Detective, un viaggio lungo il territorio Italiano per riscoprire la storia attraverso preziosi reperti storici. Tante le tappe che accompagneranno il racconto (già disponibile su DPLAY PLUS dallo scorso 20 agosto) guidato da Paolo Campanardi (detto 'Gibba', Capo della protezione civile di Toscolano Maderno) e il suo Metal detector in una missione che sarà quella di poter attraversare lo stivale a caccia di indizi che possano portare a soluzioni di misteri e vicende ancora senza un significato.Racconti e ricordi che passeranno per il monte Ragogna, la ferrata del Sass de Stria, Salò, Anzio, fino a raggiungere la leggendaria Linea Gotica. ... Leggi su blogo

