Messi Manchester City, inglesi in pole: ore decisive per il futuro dell’argentino (Di giovedì 27 agosto 2020) Messi Manchester City, inglesi in pole: ore decisive per il futuro dell’argentino, il padre del giocatore tratterà con i citizens Lionel Messi può vestire la maglia del Manchester City. Ormai la decisione del giocatore sembra essere quella di lasciare il Barcellona, come riportato dall’edizione odierna di TuttoMercatoWeb.com. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - tnLaViola : Liam Gallagher le pidió a Messi que se pase al Manchester City - Estadao : Liam Gallagher promete show na Argentina se Messi for para o Manchester City (via @EstadaoCultura)… - sportli26181512 : Manchester City, Aguero fa spazio a Messi: ecco cosa ha fatto: I Citizens sono tra i club interessati ad acquistare… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Caso #Messi : spunta la confessione audio sul #ManchesterCity , il padre smentisce: 'Era un imitatore' -