Messi, il Manchester City crede di essere la squadra favorita (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Manchester City crede di essere la squadra favorita per arrivare a Lionel Messi Il futuro di Lionel Messi sarà al Manchester City, o almeno così pensa il club inglese. Secondo quanto riportato dal The Guardian, infatti, i Citizens si sentono in pole position nella corsa al fuoriclasse argentino. Il club inglese starebbe attendendo la fine delle controversie tra la Pulce e il Barcellona che starebbero lottando sulla scadenza o meno della clausola che libererebbe a zero il calciatore. I blaugrana sostengono che la possibilità di avvalersi di tale clausola si è conclusa il 10 giugno. Il rischio per qualsiasi club che metta ora sotto contratto Messi, se si ...

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - marcoconterio : ???? Jorge #Messi è a Manchester per il trasferimento di Lionel Messi al #MCFC. @TuttoMercatoWeb - federicocasotti : Quindi, in poco più di un mese il Manchester City passerebbe da dover scontare due anni di squalifica in Champions… - dan_ceres : RT @ContinassaMech: Jorge #Messi non è a Manchester né in alcun altro posto in cui è stato visto in Europa negli ultimi giorni, il padre di… - SimoneAvsim : RT @marcoconterio: ???? Jorge #Messi è a Manchester per il trasferimento di Lionel Messi al #MCFC. @TuttoMercatoWeb -