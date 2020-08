Messi batte il Coronavirus... nelle ricerche su Google (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA - La curiosità sul destino di Leo Messi , intenzionato a lasciare il Barcellona, è altissima in tutto il mondo. L'agenzia spagnola Efe fa sapere che il nome dell'asso argentino ha battuto persino ... Leggi su corrieredellosport

TORINO - Tutto il mondo è con il fiato sospeso per conoscere il destino di Leo Messi, in rotta con il Barcellona dopo una vita passata in blaugrana. L'agenzia spagnola Efe fa sapere che il nome dell'a ...ROMA - La curiosità sul destino di Leo Messi, intenzionato a lasciare il Barcellona, è altissima in tutto il mondo. L'agenzia spagnola Efe fa sapere che il nome dell'asso argentino ha battuto persino ...