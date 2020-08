Messi-Barcellona: l’attaccante argentino si rifiuta di incontrare il presidente Bartomeu (Di giovedì 27 agosto 2020) Il ‘caso Messi’ sta facendo impazzire il mercato del calcio mondiale. L’attaccante argentino ha comunicato al Barcellona di non voler proseguire la sua avventura con la maglia blaugrana. Messi non sembra proprio intenzionato a voler restare al Barcellona, tanto da aver anche rifiutato, secondo “Marca”, di incontrare il presidente Bartomeu. Messi, però, dovrebbe presentarsi regolarmente alle visite mediche in programma domenica prossima.L'articolo Messi-Barcellona: l’attaccante argentino si rifiuta di incontrare il presidente Bartomeu SPORTFAIR. Leggi su sportfair

