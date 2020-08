Messi al Manchester City complica non poco l’affare Koulibaly (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel momento esatto in cui è partito il tam tam in rete alla notizia dell’addio di Lionel Messi al Barcellona, nello stesso tempo sono scattate le previsioni sul suo futuro. Il sogno dell’Inter, l’ennesima follia del PSG (alla faccia del fair play finanziario), ma soprattutto la riunione con Guardiola al Manchester City. Naturalmente il board degli inglesi mai avrebbe preventivato un investimento per arrivare a Messi che però sarebbe obiettivamente irrinunciabile nel momento in cui l’argentino decidesse di ritrovare l’allenatore e l’amico Aguero. Di certo, un eventuale acquisto di tale portata cambierebbe totalmente la strategia di mercato inizialmente studiata, che come al solito da quando Guardiola guida il City prevedeva un massiccio investimento per ... Leggi su ilnapolista

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - tnLaViola : Liam Gallagher le pidió a Messi que se pase al Manchester City - tancredipalmeri : The Messi-meter ?? 27 August 45% Manchester City 30% Barcelona 15% Inter 10% PSG - it_inter : Caos #Messi, muro del Barcellona: Manchester City favorito, Inter e Psg rincorrono GDS - michal_roubinek : RT @tancredipalmeri: The Messi-meter ?? 27 August 45% Manchester City 30% Barcelona 15% Inter 10% PSG -