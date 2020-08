Messi al City, indizio social: Aguero toglie il '10' da Instagram (Di giovedì 27 agosto 2020) E ora comincia la grande ridda degli... "indizi social". Così si comincia a leggere nei fondi del caffè dei profili Instagram per capire dove andrà Leo Messi dopo l'addio al Barcellona. E un elemento ... Leggi su gazzetta

tancredipalmeri : BOMBA! Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+gioca… - SC_ESPN : ¿City? ¿Inter? ¿PSG? El futuro de Leo Messi será en... ?? - tnLaViola : Liam Gallagher le pidió a Messi que se pase al Manchester City - TOSADORIDANIELA : RT @gloriapoch72: Qualcuno mi spiega una cosa ... il city doveva essere esclusa dalle coppe europee per ricavi gonfiati e costi nascosti, m… - femenia_joan : RT @elpuntavui: Messi escull el City -

Ultime Notizie dalla rete : Messi City

Messi Manchester City, inglesi in pole: ore decisive per il futuro dell’argentino, il padre del giocatore tratterà con i citizens Lionel Messi può vestire la maglia del Manchester City. Ormai la decis ...Non sono stati giorni facili per l’Inter, reduce da una sconfitta evitabile alla finale di Europa League a Lisbona contro un non irresistibile Siviglia. Antonio Conte è stato sull’orlo di lasciare, ma ...