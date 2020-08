Merkel, molto allarmati per tensioni nel Mediterraneo (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - BERLINO, 27 AGO - "Siamo molto allarmati per le tensioni nel Mediterraneo che riguardano anche i partner Nato". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con il segretario generale della ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Merkel, molto allarmati per tensioni nel Mediterraneo - PoliticaNewsNow : Tensioni Mediterraneo, Merkel: 'Molto allarmanti, impegnati per soluzione' - alistrega : RT @simo6608: @DrAndrea6 @Danilo_Sant65 @Alessia_ing @g_occhionero @Raffaella017 @ausoloda @Angie95485992 @graziosafuriosa @Cristian_FF_79… - simo6608 : @DrAndrea6 @Danilo_Sant65 @Alessia_ing @g_occhionero @Raffaella017 @ausoloda @Angie95485992 @graziosafuriosa… - BornOnAPanda : @andreaborsoi1 Ah cavolo ci credo da cittadino deve essere tutt'altra cosa. Si la gente si fa abbindolare veramente… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel molto Merkel, molto allarmati per tensioni nel Mediterraneo - Ultima Ora Agenzia ANSA Merkel, molto allarmati per tensioni nel Mediterraneo

(ANSA) - BERLINO, 27 AGO - "Siamo molto allarmati per le tensioni nel Mediterraneo che riguardano anche i partner Nato". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con il segretario generale della ...

Coronavirus, la Germania resta sopra i 1.500 positivi al giorno: chiuse scuole e stadi

La cancelliera Angela Merkel è favorevole ad istituire una multa nazionale minima di 50 euro per chi venga sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria Restano all ...

(ANSA) - BERLINO, 27 AGO - "Siamo molto allarmati per le tensioni nel Mediterraneo che riguardano anche i partner Nato". Lo ha detto Angela Merkel in conferenza stampa con il segretario generale della ...La cancelliera Angela Merkel è favorevole ad istituire una multa nazionale minima di 50 euro per chi venga sorpreso senza mascherina in un negozio o sui mezzi pubblici, dove è obbligatoria Restano all ...