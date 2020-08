Mercato Juventus, McKennie è atterrato a Torino ( VIDEO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Mercato Juventus – Weston McKennie è da poco arrivato a Torino. Il nuovo acquisto targato Fabio Paratici si appresta a diventare un nuovo calciatore bianconero. La firma del contratto è prevista domani quando saranno tenute le rituali visite mediche. Il ragazzo ha lasciato oggi il ritiro dello Shalke 04 per poi atterrare al’aeroporto di Caselle alle ore 20.00 #McKennie è arrivato a Torino #Juventus / McKennie arrived in Turin pic.twitter.com/SBmdJMADRo — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 27, 2020 Leggi su juvedipendenza

La Juventus è alla ricerca di un centravanti che possa affiancare Cristiano Ronaldo nel migliore dei modi: Simeone anticipa i bianconeri sul bomber. La nuova stagione della Juventus è ufficialmente in ...

McKennie e quel profumo di Vidal

ve lo confesso candidamente: non so se Weston McKennie sia forte e se sì quanto lo sia. Non millanto conoscenze delle promesse della Bundesliga, ma ho tre conoscenze nel mondo del calcio che garantisc ...

