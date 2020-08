Mercati europei deboli. Focus su discorso Powell (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Milano è debole, insieme alle altre Borse di Eurolandia, in un clima di cautela in scia alle tensioni internazionali tra Cina e USA, ed in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,183. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,36%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 43,35 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,99%. Tra i Mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,11%, deludente ... Leggi su quifinanza

