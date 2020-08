Meloni: «La Bellanova ha speso 30 milioni di euro per regolarizzare i clandestini, agli italiani niente» (Di giovedì 27 agosto 2020) «Noi abbiamo speso i soldi del decreto rilancio per la sanatoria di Bellanova, 30 milioni di euro per velocizzare le pratiche di regolarizzazione. Ma se gli italiani, ancora dopo 5 mesi, non hanno ricevuto la cassa integrazione non frega niente a nessuno. Ma sia chiaro che per il governo la regolarizzazione degli immigrati doveva essere fatta a tempi di record». Giorgia Meloni, dal palco di Bari, punta il dito contro l’ammucchiata giallorossa. Meloni: navi trasformate in alberghi per clandestini «Ho letto poco fa un’agenzia dove c’era scritto che il ministro Lamorgese adesso starebbe trovando altre risorse per le navi quarantena. Ovvero: non prendiamo le navi della Marina per utilizzarle e fare un bel ... Leggi su secoloditalia

