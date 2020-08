Meloni: il governo pentapiddino volta le spalle alla Sicilia e getta la maschera in tema di immigrazione clandestina (Di giovedì 27 agosto 2020) Giorgia Meloni su facebook si scaglia contro il governo. Il leader di Fratelli d’Italia denuncia la grave situazione in cui versa la Sicilia sul fronte dell’immigrazione clandestina. “Come volevasi dimostrare. Giuseppe Conte impugna l’ordinanza del governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per gli immigrati presenti sull’isola. Con questo atto, il governo pentapiddino volta le spalle alla Sicilia e getta definitivamente la maschera in tema di immigrazione clandestina. Con ancora maggiore forza, ... Leggi su laprimapagina

