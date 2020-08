Melania Trump è ancora un mistero (Di giovedì 27 agosto 2020) Quattro anni dopo non sappiamo molto di più di quello che sapevamo prima che diventasse la first lady: ma due libri in uscita provano a renderla più tridimensionale Leggi su ilpost

Capezzone : +++Panico dell’Inviato Unico e del Corrispondente Collettivo+++ Discorso splendido, non divisivo e insieme sincero,… - SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Melania Trump: non attacco i rivali per non dividere il Paese #melaniatrump - soteros1 : RT @doluccia16: Altro che Melania Trump...la sinistra democratica, ha il suo asso nella manica! ?????? - CivitelliSerena : RT @vogue_italia: Tailleur + cintura. Melania Trump è tornata al suo outfit preferito ?? -