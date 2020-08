Melania Trump, Cristiano Malgioglio contro Bettle Midler: "Quello che hai sputato è orribile" (Di giovedì 27 agosto 2020) Basta attaccare Melania Trump. Adesso Cristiano Malgioglio, da sempre dalla parte delle donne, si scaglia contro Bettle Midler: la cantante e attrice americana fa a pezzi la moglie del presidente Trump. Il tweet di Malgioglio arriva oltreoceano. E scrive: “Cara Bettle Midler ti adoro da sempre e continuerò a farlo. Quello che hai sputato oggi su Melania Trump e la Slovenia è orribile. Premetto che non mi interesso di politica, ma l'odii mi fa Paura.Una grande come te deve misurare le parole”. Incuriositi dal tweet, abbiamo chiamato la Malgy. “Difendo ... Leggi su liberoquotidiano

Capezzone : +++Panico dell’Inviato Unico e del Corrispondente Collettivo+++ Discorso splendido, non divisivo e insieme sincero,… - SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Melania Trump: non attacco i rivali per non dividere il Paese #melaniatrump - Dersuzala3 : RT @iltrumpo: Melania: “Donald Trump ama questo paese”. Pensa se gli stava sul cazzo. - carlottaceti : RT @iltrumpo: Melania: “Donald Trump ama questo paese”. Pensa se gli stava sul cazzo. -