Mediterraneo Orientale, alta tensione Grecia-Turchia (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Sfida a distanza – ad altissima tensione – quella che si gioca in queste ore nelle acque del Mediterraneo Orientale, nata dalla disputa per l’esplorazione turca di idrocarburi all’interno della Zona economica esclusiva greca (non riconosciuta da Ankara). Nessun compromesso. Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan alza la voce e minaccia Atene: “Ci prenderemo quello che è nostro. Eviti errori che la porterebbero sulla strada della rovina. Se vuole pagare un prezzo, che venga ad affrontarci”, altrimenti “si tolga di mezzo” Bisogna evitare “ogni scintilla”, come ad esempio la collisione tra le fregate turca e greca avvenuta il 12 agosto, e parlare “il linguaggio della responsabilità”, l’auspicio del inistro della Difesa Lorenzo ... Leggi su quifinanza

