Mediterraneo, gli equilibri cambiano e l’Italia sceglie la Turchia. Ma ci sono dei rischi (Di giovedì 27 agosto 2020) L’accordo di pace degli Emirati Arabi Uniti con Israele può essere visto anche alla luce dell’ ultra-espansionismo turco nel Mediterraneo orientale? E l’Italia quale terreno e con quali alleati ha scelto? Uno scacchiere in cui vanno tenuti in debita considerazione molti aspetti complementari. L’invasione turca della Siria settentrionale, la visita di Emmanuel Macron a Beirut dopo l’esplosione, l’offerta di Francia e Emirati Arabi Uniti di cofinanziare le riparazioni portuali, anticipando l’offerta della Turchia, il nuovo fil rouge del gas che lega Cairo, Atene, Nicosia e Tel Aviv. Ma soprattutto la supremazia geopolitica in Libia, dove qualcuno inizia a pensare che Erdogan abbia agito “teleguidato” da Berlino: ma al di là di questo aspetto, è utile riflettere su come lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

limesonline : Le tensioni militari tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo rischiano non solo di spaccare la Nato. Ma pure di port… - SalernoSal : Gli unici a dare la notizia dell’ennesima strage nel mediterraneo. @Avvenire_Nei - Noovyis : (Mediterraneo, gli equilibri cambiano e l’Italia sceglie la Turchia. Ma ci sono dei rischi) Playhitmusic - - ilfattoblog : Mediterraneo, gli equilibri cambiano e l’Italia sceglie la Turchia. Ma ci sono dei rischi - galietti82 : RT @limesonline: Le tensioni militari tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo rischiano non solo di spaccare la Nato. Ma pure di portare all… -