Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020: Raonic raggiunge Tsitsipas, al femminile semifinale Azarenka-Konta (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella nottata newyorkese si sono disputati tre match validi per il Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020. Partendo dal tabellone maschile c’è la vittoria di Milos Raonic su Filip Krajinovic in tre set (4-6, 7-6(2), 7-5) con conseguente approdo in semifinale per il canadese, dove se le vedrà con Stefanos Tsitsipas: non senza patemi la vittoria del nativo del Montenegro, capace dopo 2 ore e 42 minuti di prevalere dopo aver annullato anche un match point prima di prevalere dopo aver annullato un match point nell’ultimo set. Passando al tabellone femminile era arrivata in semifinale Naomi Osaka, ma la giapponese ha deciso di ritirarsi dal torneo seguendo l’azione della NBA e dei Milwaukee Bucks, lasciando ... Leggi su sportface

