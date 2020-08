Marvel's Avengers con gli attori originali dell'MCU? Ci pensa un video deepfake (Di giovedì 27 agosto 2020) Marvel's Avengers sta per arrivare ed i fan non vedono l'ora: tuttavia, dal suo annuncio, molti di loro si sono chiesti perché i volti dei personaggi non rispecchiassero quelli degli attori di Marvel Cinematic Universe. Ebbene, qualcuno a quanto pare ci ha pensato e in un video deepfake ha mostrato il cambiamento.In questo video non solo vediamo i volti di Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Evans (Capitan America) e Chris Hemsworth (Thor), ma anche Scarlett Johansson e Mark Ruffalo, rispettivamente nei panni di Vedova Nera e Hulk.L'utente BabyZone ha postato il risultato su YouTube ed il video ha fatto (com'era prevedibile) il giro del web. Senza ulteriori indugi di seguito vi lasciamo alla sua visione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

