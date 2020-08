Marica Pellegrinelli torna con Charley Vezza, crisi superata dopo la separazione? (Foto) (Di giovedì 27 agosto 2020) Chi l’avrebbe mai detto che avremmo rivisto insieme Marica Pellegrinelli e Charley Vezza (Foto). dopo un lungo distacco sembra che l’ex moglie di Eros Ramazzotti sia tornata con l’imprenditore. Al momento il ritorno di fiamma tra la Pellegrinelli e Vezza è solo una indiscrezione ed è la rivista Chi a ipotizzare che l’amore tra Marica e Charley possa essere davvero tornato. I due avrebbero ripreso a frequentarsi e se è normale che Eros e Marica si frequentino anche dopo la fine del matrimonio lo è un meno per la modella e l’imprenditore, a meno che appunto l’amore sia ... Leggi su ultimenotizieflash

gossipblogit : Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma con Charley Vezza? - toysblogit : Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma con Charley Vezza? - IsaeChia : #MaricaPellegrinelli e #CharleyVezza, è ritorno di fiamma tra l’ex moglie di #ErosRamazzotti e l’imprenditore? L’in… - zazoomblog : Marica Pellegrinelli topless bollente in spiaggia a Maiorca – FOTO - #Marica #Pellegrinelli #topless -

Ultime Notizie dalla rete : Marica Pellegrinelli

Uno degli artisti più amati nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Eros Ramazzotti. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica quando era solo un ragazzino ed è riuscito a regalare tante emoz ...Ritorno di fiamma per Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti? È l'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi. Ma il riferimento non sarebbe al cantante, bensì a Charley Vezza, l'imprendito ...