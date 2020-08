Margaret Qualley star della serie Netflix ‘Maid', prodotta da Margot Robbie e John Wells (Di giovedì 27 agosto 2020) Margaret Qualley sarà protagonista della serie Netflix drammatica al femminile 'Maid', prodotta da Margot Robbie e John Wells. Margaret Qualley sarà la protagonista della serie drammatica al femminile Maid, prodotta da Margot Robbie, Warner Bros. Television e John Wells per Netflix. Scritta da Molly Smith Metzler, Maid è ispirata al best-seller memoir di Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. Al centro della storia troviamo Alex (Margaret Qualley), ... Leggi su movieplayer

