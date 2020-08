Manifesto funebre, [FOTO] della vecchietta con il dito medio: “Lei era così…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Siamo a Rimini. Una donna di 84 anni è venuta a mancare e la famiglia ha deciso di ricordarla mettendo sul Manifesto funebre una sua FOTO con il dito medio alzato. I parenti hanno anche deciso di usare lo stesso scatto sulla lapide. Tuttavia, la pagina Facebook MATTI di Rimini ha pubblicato pochi giorni fa lo scatto, che in breve tempo ha fatto il giro del web. Irma Filomena Nanni, questo il nome della 84enne, è venuta a mancare lo scorso 18 agosto. Sepolta nel cimitero di Santa Maria in Cerreto, i parenti hanno scelto per la lapide la medesima FOTO. Un ricordo singolare, sicuramente unico, che per i famigliari “rispecchia il suo carattere”. I parenti la descrivono infatti come una donna che, nonostante l’età, dimostrava una grande ... Leggi su velvetgossip

