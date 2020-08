Mangiano sushi, scappano senza pagare il conto di 180 euro e lasciano un biglietto: 'Cinesi di merda ci avete portato il Covid' (Di giovedì 27 agosto 2020) La cena tutti insieme, poi la fuga senza pagare e il bigliettino lasciato sul tavolo: 'La puttana di tua mamma, Cinesi di merda ci avete portato in Covid' . È successo in un ristorante di shushi 'All ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Mangiano sushi Mangiano sushi, non pagano il conto e lasciano un biglietto: «Cinesi, ci avete portato il Covid» Il Messaggero Mangiano sushi, scappano senza pagare il conto di 180 euro e lasciano un biglietto: «Cinesi di merda ci avete portato il Covid»

A denunciare il fatto, avvenuto martedì sera, è il proprietario del locale. L'uomo si è presentato dai carabinieri raccontato quanto avvenuto e portando il foglio con il messaggio che i ragazzi hanno ...

Sette giovani spendono 180 euro in sushi e non pagano il conto: «Ci avete portato il Covid»

Nel dialetto romano si dice ‘fare il vento’, cioè alzarsi dal tavolo di un ristorante e fuggire velocemente per non pagare il conto. Ma l’unico vento che ha raggiunto Cirié, cittadina alle porte di To ...

