Mangia una polpetta e finisce di corsa in ospedale: quello che trovano i medici è agghiacciante (Di giovedì 27 agosto 2020) Mangiare una polpetta dovrebbe dare gioia, insomma è per questo che si ordinano al ristorante. Tuttavia, la donna protagonista di questa vicenda ha dovuto ricredersi perché quello che le è accaduto dopo aver Mangiato una polpetta di polipo le è stato quasi fatale. Mangia una polpetta e finisce in ospedale La storia della donna che ha ordinato delle semplici polpette di polpo ed è finita in ospedale ha fatto in tempi brevissimi il giro del web. Chiaramente si tratta di un fatto inusuale, ma è una vicenda che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. La donna, infatti, aveva ordinato al ristorante un piatto tipico di pesce, ovvero delle gustose polpette di polpo. Ma ... Leggi su velvetgossip

il_svenia : RT @Alessan05695937: Ecco spiegato perché mangia in continuazione: la sua è una fame nervosa ?????? #SalviniGaglioffo #SalviniPagliaccio #sa… - tuttoappost : @gaetanoporto @pepromano Edo dice che siamo una trattoria si mangia casareccio così il modis operandisss: bolle e vot a pasta. ?? - rubino_vi : @150Biondi @King___N @GaetanoBellino Estendiamo il merito anche a Tremonti, all'epoca ministro delle finanze, che a… - IdolsSaveMe_0 : Ammettetelo a chi è che non manca una live di jungkook mentre mangia o è ubriaco? - sportli26181512 : Lazio, Marusic: 'Radu mangia troppo... come fa a restare in forma?': Lazio, Marusic: 'Radu mangia troppo... come fa… -