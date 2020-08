Manchester United, Pogba positivo al Coronavirus: niente convocazione con la Francia (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba è risultato positivo al Coronavirus.A rivelare l'esito del tampone effettuato sul centrocampista è stato il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, il quale ha spiegato l'esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per il ritiro. "Ha effettuato mercoledì un test che stamattina ha rilevato la positività", ha detto. Pogba dunque non potrà giocare le gare di Nations League contro Svezia e Croazia, in programma rispettivamente il 5 e l'8 settembre. Il top player del Manchester United è attualmente asintomatico e resterà in isolamento domiciliare.Non si tratta, per la Francia, dell'unica assenza dettata dal Covid-19. ... Leggi su mediagol

Continuano ad arrivare notizie in merito al Coronavirus, purtroppo non positive. Dopo i diversi calciatori di Serie A affetti da Cod-19 e anche altri personaggi famosi, sportivi e non, in giro per il ...

Salta il ritorno con la Francia dopo un anno di assenza. Al suo posto il giovane Camavinga. Presente lo juventino Rabiot Doveva tornare fra i convocati per i prossimi impegni della Francia, ma è risul ...

Continuano ad arrivare notizie in merito al Coronavirus, purtroppo non positive. Dopo i diversi calciatori di Serie A affetti da Cod-19 e anche altri personaggi famosi, sportivi e non, in giro per il ...Salta il ritorno con la Francia dopo un anno di assenza. Al suo posto il giovane Camavinga. Presente lo juventino Rabiot Doveva tornare fra i convocati per i prossimi impegni della Francia, ma è risul ...