Manchester United, Paul Pogba positivo al coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Paul Pogba e altri cinque giocatori di Premier League sono risultati positivi al coronavirus. Il centrocampista del Manchester United si trova in isolamento e non sarà convocato dalla Francia di Didier Deschamps, che lo ha sostituito e ha così reso noto la notizia. così come Ndombelé del Tottenham e quattro giocatori del Chelsea, vale a dire Abraham, Pulisic, Tomori e Mount. Salgono dunque i casi di positivi in tutta Europa tra i giocatori di calcio. Leggi su sportface

