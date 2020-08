Manchester United, Paul Pogba è risultato positivo al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, è risultato positivo al Covid-19 e non è stato convocato in nazionale Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, è risultato positivo al Covid-19 e non è stato convocato in nazionale francese per i prossimi impegni di Nations League. Lo ha comunicato ufficialmente lo stesso commissario tecnico, Didier Deschamps, nel corso della presentazione dei convocati della Francia. Al posto del centrocampista ex Juventus è stato chiamato Eduardo Camavinga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

