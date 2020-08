Manchester City, Aguero rimuove la 10 dai social: Messi sempre più vicino? (Di giovedì 27 agosto 2020) Un altro indizio in merito al futuro di Leo Messi: Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, ha infatti rimosso il numero 10 dal suo profilo Instagram, portando alcuni fan del club inglesi a pensare che sia un indizio social per un imminente approdo di Lionel Messi in Premier League. Il Kun ha sempre indossato questo numero da quanto nel 2015 è approdato in Inghilterra, ma lo stesso si può dire della Pulce: Messi lo indossa per il Barcellona dal 2008, oltre che per l’Argentina. Leggi su sportface

