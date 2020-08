Malagò sulla riapertura degli stadi: “E’ nell’interesse di tutti, altrimenti salta il banco” (Di giovedì 27 agosto 2020) A margine della presentazione del GP di Formula 1, in programma a porte chiuse a Monza nel weekend del 6 settembre, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibile riapertura parziale al pubblico di stadi e impianti sportivi. Queste le sue parole riportate da ‘Ansa’: “E’ inutile fare gli ipocriti o quelli che non conoscono la materia, è normale che tutti i governatori delle Regioni abbiano formidabili pressioni da parte dei soggetti che devono organizzare eventi sportivi, in particolare quelli che ruotano attorno ai campionati di una certa importanza. Senza entrare nelle percentuali, chi al 5%, chi al 10%, chi al 30%, rispettando regole e protocolli, è chiaro che tutti hanno interesse. ... Leggi su calcioweb.eu

