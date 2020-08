Magi (Omceo Roma): “Gli over 60 si vaccinino contro lo pneumococco” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “A tutte le persone che hanno dai 60 anni in su consiglio di fare la vaccinazione contro lo pneumococco, perche’ purtroppo anche le super infezioni batteriche possono creare qualche problema. Un malato di polmonite ‘normale’, se viene a contatto con il Covid-19, rischia che la sua situazione diventi piu’ complessa. Quindi e’ molto importante fare una vaccinazione per evitare le polmoniti batteriche da pneumococco”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito ad uno studio pubblicato sulla rivista ‘Vaccine‘, secondo cui si infetta di piu’ con il Covid-19 chi non e’ vaccinato contro il virus dell’influenza o lo Pneumococco. Leggi su dire

“La situazione a Roma e nel Lazio e’ particolare. Il problema e’ la parte di chi viene dall’estero o di chi va in altre regioni. Facciamo tanto, creiamo tanti meccanismi, poi pero’ si va tranquillamen ...

