Madonna a 61 anni vive qui: trattenete il respiro perché è una reggia che… [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) La regina del pop Madonna non è famosa solo per la sua musica, ma anche per il suo stile eccentrico e fuori dalle righe. Oggi la donna ha sessantuno anni e sembra essere più in forma che mai. Certamente ancora non ha terminato il suo percorso artistico e continueremo a vederla ancora per anni sul palco. L’artista ha una vita molto movimentata e da quello che sappiamo è una donna che non ama assolutamente essere sedentaria. Proprio per questo motivo la cantante si è trasferita numerosissime volte, ovviamente scegliendo sempre case e appartamenti degni di nota. Poco tempo fa Madonna ha messo in vendita il suo meraviglioso appartamento di New York, un esempio magistrale di architettura contemporanea. Lusso sfrenato e vista incredibile Poco tempo fa Madonna ha messo in ... Leggi su velvetgossip

tostapayne : @ssenzanome Madonna due persone che nenache a distanza di anni luce si assomigliano! ?? - brightstar_mle : madonna che piaga gli universitari, come ho fatto a sopravvivere per cinque anni - meirodrama : il mio computer appena non lo accendi per qualche giorno poi ci mette 5757567 anni per attivarsi madonna santa - letsforgethim : Madonna quando fate le permalose del c mi viene da alzare gli occhi al cielo ripetutamente ma svegliati che hai 30 anni ormai - Cristin86000839 : @jacopoandriani Ho molta stima di Madonna dal punto di vista professionale, per come ha costruito la sua carriera f… -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna anni Dopo 178 anni torna a Rimini la Madonna Diotallevi di Raffaello - Rimini Arte.it Le sculture di Bestoso in mostra a Casanova Lerrone

Savona. Grande attesa per gli appassionati d’arte, ed in particolare di scultura, per la personale di Ennio Bestoso, classe 1965, nell’entroterra ingauno, a Casanova Lerrone. A presentare l’ artista a ...

Siracusa, 67° anniversario della Lacrimazione della Madonna: sabato al Pantheon momento di preghiera

Un modo da parte del parroco, don Massimo Di Natale, di mantenere viva la tradizione di ogni anno, da 67 anni, per rendere Grazie alla Madonna della sua presenza a Siracusa, ancora oggi, con il lingua ...

Savona. Grande attesa per gli appassionati d’arte, ed in particolare di scultura, per la personale di Ennio Bestoso, classe 1965, nell’entroterra ingauno, a Casanova Lerrone. A presentare l’ artista a ...Un modo da parte del parroco, don Massimo Di Natale, di mantenere viva la tradizione di ogni anno, da 67 anni, per rendere Grazie alla Madonna della sua presenza a Siracusa, ancora oggi, con il lingua ...