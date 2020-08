Lutto per Tiziano Ferro, muore il suo cane Beau: lo struggente post del cantante (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo giorni di agonia, Beau, il cane di Tiziano Ferro, non ce l’ha fatta. A dare la triste notizia, con uno straziante post pubblicato sui social, è lo stesso cantante. L’animale era stato operato d’urgenza tre giorni fa per una emorragia, ma purtroppo non è riuscito a sopravvivere. “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore… Adottate un cane adulto, pensateci se potete”, ha scritto Tiziano Ferro. Beau, un dobermann di otto anni, ... Leggi su tpi

