Lunedì il cardinale Crescenzio Sepe sarà a Castel di Sangro (Di giovedì 27 agosto 2020) Come di consueto l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, benedirà la squadra durante il ritiro estivo. Il giornalista Carlo Alvino ha fatto sapere che l’alto prelato sarà a Castel di Sangro nella giornata di lunedì. Non c’è ritiro del #Napoli se non c’è la benedizione del cardinale Crescenzio Sepe. Lunedì sarà a Castel di Sangro. — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 27, 2020 L'articolo Lunedì il cardinale Crescenzio Sepe sarà a Castel di Sangro ilNapolista. Leggi su ilnapolista

