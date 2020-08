Luigi Scordamaglia: «L’agricoltura è il nuovo petrolio» (Di giovedì 27 agosto 2020) I raccolti perduti per mancanza di manodopera, la ristorazione in ginocchio, gli incentivi dopo il lockdown pensati da chi ignora la realtà produttiva. E a fronte di tutto questo, la capacità di reazione di coltivatori e chef. Parla un protagonista del settore food, che propone una ricetta per il rilancio. Partendo dal patrimonio di eccellenze non sfruttato del nostro Paese. Scordamaglia, come raccontiamo il mondo dell'alimentazione dopo il Covid?In fondo per spiegare tutto basterebbe una sola bottiglia.Una bottiglia?Immagini una serata-tipo come tante di quelle che capitavano prima della Pandemia: eri stato a cena in una bella trattoria, l'oste ti aveva consigliato un buon vino, ad esempio un Amarone. Tornavi a casa felice.Esatto.Ti eri segnato il nome del vino. Il giorno dopo te lo ricompravi. Questo congegno funzionava benissimo, ed era uno dei motori ... Leggi su panorama

