Luca Daffrè esce allo scoperto, è fidanzato con Camilla Caimi (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Luca Daffrè pubblica la FOTO insieme alla sua nuova fiamma Luca Daffrè ex corteggiatore di Uomini e Donne, tra i più amati delle ultime edizioni si è fidanzato. In tanti pensavano o forse speravano di vederlo sul trono dopo la fine del corteggiamento nei confronti di Angela Nasti. Infatti in queste settimane è partito il toto nomi e lui era in pole position. Invece bisogna ricredersi, lui non ci sarà nè come corteggiatore nè tanto meno come tronsita. Le cose per lui sono andate diversamente. Ai tempi Angela Nasti scelse Alessio Campoli con il quale la relazione durò pochissimo. I fan rimasero delusi vedendo benissimo insieme Luca e Angela. Alla fine il ragazzo non era riuscito ad attirare l’attenzione della tronista come avrebbe dovuto ... Leggi su kontrokultura

GossipItalia3 : Uomini e Donne, Luca Daffrè è fidanzato: spunta il commento sulla Nasti #gossipitalianews - maledetta_te : Luca Cervo Daffrè si è fidanzato ? #uominiedonne

