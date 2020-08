Lousiana: Uragano Laura categoria 4 con venti a 240 km/h (Di giovedì 27 agosto 2020) Un nuovo Uragano sta per abbattersi negli Stati Uniti. L’Uragano denominato “Laura” è già esploso al confine tra il Texas e la Lousiana intorno all’una del mattino con una forza di categoria 4 che i meteorologi descrivono come il più potente dopo l’Uragano Katrina del 2005. Uragano Laura raffiche a 240 chilometri orari L’Uragano Laura ha una devastazione potente, è esploso ieri e nella notte ha continuando la sua corsa aumentando velocità e potenza con venti che arrivano a 240 chilometri orari. Manca poco per essere classificato come categoria 5 la più distruttiva con venti fino 252 ... Leggi su quotidianpost

