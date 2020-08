Lorenza, morta a 22 anni a Lipari. Familiari e amici occupano l’ospedale dell’isola: «Vogliamo risposte» (Di giovedì 27 agosto 2020) Con mascherine e nel pieno rispetto del distanziamento, un gruppo di persone guidate dal fidanzato della ragazza, e dal cognato, hanno occupato l’ospedale di Lipari per sapere di più sulle condizioni della struttura dove è morta Lorenza Famularo, una ragazza di 22enne scomparsa nella notte tra il 22 e il 23 agosto in circostanze ancora da chiarire. «Non ci sono accuse rivolte in prima persona a nessuno, Vogliamo capire quali sono i requisiti di sicurezza di questo ospedale», dichiara un ex dipendente dell’Ulss a una rete locale, TeleSpazio Messina. «Vogliamo sapere che tipo di organizzazione c’è e se questo è un ospedale di area disagiata in che modo si è pensato di organizzarlo. Ce lo devono dare i vertici della sanità ... Leggi su open.online

