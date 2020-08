L’ora della verità: VALERIA CAVALLI nel cast, la nostra intervista (Di giovedì 27 agosto 2020) Continuano gli impegni televisivi dell’attrice VALERIA CAVALLI che, da domenica prossima, sarà nel cast de L’Ora della Verità, la fiction francese che andrà in onda su Canale 5.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni americane: THOMAS vorrà ancora HOPE?Conosciuta dal pubblico delle soap per essere stata Gloria Fournier in Un Posto al Sole, l’attrice ha preso parte anche alla fiction Carabinieri. Noi di TvSoap l’abbiamo incontrata anche per ricordare un po’ della sua esperienza nella soap di Rai 3, in attesa di vederla all’opera nel ruolo di Lisabetta Idrissi. Tv Soap intervista VALERIA CAVALLI (ex Gloria Fournier di Un posto al sole) Salve VALERIA, benvenuta su TvSoap. A Un ... Leggi su tvsoap

