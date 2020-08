Long Covid: chi è negativo, ma non è mai guarito (e ha sintomi da mesi) (Di giovedì 27 agosto 2020) Migliaia di persone in tutto il mondo denunciano la condizione di chi soffre di «sindrome post Covid», una condizione non ancora riconosciuta ma studiata. In Italia un gruppo Facebook raccoglie le storie di chi non riesce a tornare alla vita normale e vuole attenzione e risposte Leggi su corriere

Migliaia di persone in tutto il mondo denunciano la condizione di chi soffre di «sindrome post Covid», una condizione non ancora riconosciuta ma studiata. In Italia un gruppo Facebook raccoglie le sto ...

Essere negativi senza essere guariti. Esiste una sindrome post-Covid?

Essere negativi senza essere “guariti”. Sono tante le persone, per la maggior parte perfettamente sane prima della malattia e anche giovani, che dopo aver superato il Covid-19 continuano a presentare ...

Migliaia di persone in tutto il mondo denunciano la condizione di chi soffre di «sindrome post Covid», una condizione non ancora riconosciuta ma studiata. In Italia un gruppo Facebook raccoglie le sto ...