Long Covid | chi è negativo | ma non è mai guarito | e ha sintomi da mesi

E la memoria : mentre leggo, le parole mi sfuggono, non ricordo i concetti e quindi ci rinuncio. Per lavorare, Valentina fa l'architetto, ndr , devo rileggere continuamente. Mi confondo, prima avevo ...

Migliaia di persone in tutto il mondo denunciano la condizione di chi soffre di «sindrome post Covid», una condizione non ancora riconosciuta ma studiata. In Italia un gruppo Facebook raccoglie le sto ...

Gabriella Aglianò ha 51 anni e abita in provincia di Catania. Si è ammalata di Covid-19 il 13 marzo ed è stata in ospedale 39 giorni con diagnosi di polmonite interstiziale bilaterale. È tornata a cas ...

