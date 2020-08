Lombardia, Fontana: “Al lavoro per la parziale riapertura di stadi e impianti sportivi” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Porremo le basi per consentire a breve una parziale riapertura al pubblico delle strutture sportive e permettere agli appassionati di poter frequentare al più presto anche gli stadi”. Il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, ha paventato la possibilità di un’ordinanza regionale che possa portare alla parziale riapertura di stadi e altri impianti sportivi: “Stiamo valutandone l’opportunità. Stiamo valutando con il Cts se valga la pena. Io penso si possa andare in quella direzione, ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni”. Leggi su sportface

