Locatelli: «I nuovi positivi sono giovani, ma sono aumentati i malati gravi» (Di giovedì 27 agosto 2020) Sul Messaggero un’intervista a Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico. Richiama al rispetto delle regole anti Covid. «Se veniamo meno ai principi che ci hanno portato fuori da quella che era la fase critica, rischiamo di fare tornare il sistema sanitario nazionale e il Paese in una significativa difficoltà. Il virus ha continuato a circolare. È bastato allentare un attimo l’attenzione e c’è stata la ripresa del numero dei contagi. Non solo: per quanto l’età dei casi positivi si sia abbassata, c’è stato anche un incremento dei malati gravi. Questo lo vediamo ormai ogni giorno, comprese le ultime 24 ore». Locatelli si appella al senso di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Locatelli: «I nuovi positivi sono giovani, ma sono aumentati i malati gravi» Al Messaggero: «Non possiamo pensare c… - CarloMartootchy : @VlnN94 Ma a che cazzo ci serve? Non é che ne possiamo comprare 5 nuovi centrocampisti. Arthur, locatelli, questa m… - RobSmi7h : @Marco_C0nc3rt1 @norarighini Il fatto che tu non sappia l'italiano non significa che le mie frasi siano scorrette.… - Maggico7 : @1897_frank schifo non mi fa sicuramente. E' migliorato tantissimo, ottimo talento. Però mi piacerebbe se fosse il… - Simon7670321036 : @matteosalvinimi Franco Locatelli, presidente del CSS, ha spiegato cheil 25-40% dei nuovi contagi Covid-19 è 'impor… -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli nuovi Covid, Locatelli: «Aumentano i malati gravi, facciamo rispettare le regole» Il Messaggero Weston McKennie verso la Juve: chi è il mediano che lotta per il pallone e per i diritti

La «gioia di recuperare il pallone» evocata da Andrea Pirlo nella sua prima uscita pubblica da allenatore della Juventus, è una delle specialità di Weston McKennie, centrocampista americano di 185 cen ...

Covid, in Sardegna contagio senza confronti in Europa: «Colpa di traghetti e discoteche»

ROMA Il caso Costa Smeralda andrebbe studiato, andando ben oltre l'attenzione sui personaggi più conosciuti che si sono contagiati. La stima plausibile è che in una settimana si sono infettate 1.500 p ...

La «gioia di recuperare il pallone» evocata da Andrea Pirlo nella sua prima uscita pubblica da allenatore della Juventus, è una delle specialità di Weston McKennie, centrocampista americano di 185 cen ...ROMA Il caso Costa Smeralda andrebbe studiato, andando ben oltre l'attenzione sui personaggi più conosciuti che si sono contagiati. La stima plausibile è che in una settimana si sono infettate 1.500 p ...