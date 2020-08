Lo sport Usa si inginocchia all’antirazzismo. Per la prima volta fermi Nba, baseball, calcio (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – Potevano i miliardari sportivi della Nba sottrarsi alla montante ondata di indignazione per il ferimento di Jacob Blake ad opera della polizia? Evidentemente no, la tentazione era troppo forte e infatti, nella giornata di ieri, i Milwaukee Bucks hanno pensato bene di boicottare la loro partita, seguiti a ruota da sportivi di altre discipline come il tennis, il football e il baseball. Milwaukee sorge ad appena cinquanta chilometri da dove il pregiudicato Jacob Blake è rimasto ferito durante un fermo. Si tratta della prima volta nella storia americana che le principali discipline sportive rimangono paralizzate per motivazioni politiche. Incredibilmente, un fatto del genere non era avvenuto nemmeno negli anni delle grandi battaglie per i diritti civili che ... Leggi su ilprimatonazionale

FBiasin : Negli Usa lo sport si ferma rispetto a fatti successi fuori dal campo. Da noi, quando un giocatore si ribella alla… - Agenzia_Ansa : - RaiNews : La rivolta dello sport, si ferma anche Naomi #JacobBlake #NaomiOsaka - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Caso Blake, media Usa: i giocatori #nba tornanao in campo - enzono16 : RT @IlPrimatoN: Si tratta della prima volta nella storia americana che le principali discipline sportive rimangono paralizzate per motivazi… -