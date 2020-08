Lo sport Usa si ferma per Blake: dopo l’Nba, i giocatori boicottano baseball, calcio e tennis. L’inchiesta: “Per ora nessuna accusa ad agenti” (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo sport americano non resta in silenzio dopo che a Kenosha, in Wisconsin, un poliziotto ha sparato diversi colpi di pistola alla schiena dell’afroamericano Jacob Blake, lasciandolo paralizzato. Il primo passo l’ha fatto l’Nba, con i Milwaukee Bucks che alle 22 di ieri non si sono presentati in campo per la gara-5 contro Orlando Magic. Poi il boicottaggio si è esteso a macchia di leopardo: nelle ultime ore sono state posticipate tre partite della Major League baseball e cinque sfide della Major League Soccer, perché i giocatori si sono rifiutati di scendere in campo in segno di solidarietà con la protesta antirazzista esplosa in Usa. Non sono da meno gli sport individuali. La campionessa giapponese di tennis Naomi Osaka ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

