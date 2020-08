Lo sport professionistico americano ha scioperato, per un turno, contro le violenze anti-neri. Ironia del clan Trump (Di giovedì 27 agosto 2020) L'iniziativa è per il caso Blake, l'afroamericano rimasto paralizzato dopo che un agente di polizia che gli ha sparato alla schiena sette colpi di pistola. Le squadre di basket, baseball e calcio ... Leggi su tg.la7

