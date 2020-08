Lo sport contro il razzismo: un segnale forte dall’America (Di giovedì 27 agosto 2020) Nel giro di mezza giornata gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere lo sport nel segno di Jacob Blake, 29enne ferito da sette colpi di pistola sparati a bruciapelo da un agente lo scorso 23 agosto in Wisconsin. Ciò è accaduto circa tre giorni fa e ha causato un effetto domino che ha toccato la maggior parte degli sport, intensificando ulteriormente il processo iniziato tre mesi fa con l’uccisione di George Floyd: non c’è ambito al mondo che tenga al tema del razzismo più dello sport stesso, le ultime ore ne sono la dimostrazione. Ieri i giocatori dei Milwaukee Bucks hanno deciso di non scendere in campo per affrontare gli Orlando Magic nei playoff della NBA: Houston-OKC e L.A Lakers-Portland non si sono poi svolte, e le partite in programma stasera sembrano indirizzate verso lo ... Leggi su sportface

Lo sport americano si ferma per il caso Blake: dopo l’Nba stop anche nel baseball, calcio e tennis

