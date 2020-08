Lo sport americano si è fermato (Di giovedì 27 agosto 2020) Nei giorni in cui le proteste degli afroamericani sono ripartite dal Wisconsin, negli Stati Uniti squadre e atleti si stanno rifiutando di giocare Leggi su ilpost

Non potevano essere che i Milwaukee Bucks a lanciare il primo sciopero della Nba contro le violenze della polizia. Giannis Antetokounmpo ha 25 anni, è nato ad Atene da genitori nigeriani, è il leader ...Andato via via affievolendosi il discorso intrapreso con la famiglia qatariota Al Mana, i soci di Nuovo Inizio hanno dato il via a una serie di contatti con una cordata che sarebbe interessata a rilev ...