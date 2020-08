Lo scherzo di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker e la parolaccia che tutti hanno capito (Video) (Di giovedì 27 agosto 2020) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi proseguono la vacanza in Sicilia, si divertono tantissimo, qualche polemica a parte e già risolta. Un breve Video postato dalla showgirl e conduttrice ha mostrato lo scherzo di Tomaso, sembra sia uno scherzetto che fa di continuo. Mentre Michelle Hunziker mostra a Serena Autieri qualcosa sul suo cellulare, Trussardi attende il via di chi sta per riprendere la scena; si avvicina in silenzio alle spalle di sua moglie e affonda le dita nel suo costato. Tutto è mostrato al rallentatore e così si ha il tempo di leggere sulle labbra della Hunziker la parolaccia che ha ovviamente eliminato senza l’audio. scherzo ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : scherzo Tomaso Federica Nargi e Alessandro Matri, estate d’amore con le figlie Sofia e Beatrice. E com’è sexy l? OGGI Da Mirandola a Mirandola: in 2 anni il giro del mondo senza prendere l’aereo

Il viaggio del fotografo Alessandro Tomasi che ha deciso di non volare: «Mi sono messo i bastoni tra le ruote gustandomi ogni momento» MIRANDOLA. La domanda iniziale è scontata, quasi automatica: Ales ...

Michelle Hunziker, lo scherzo dal marito Tomaso Trussardi è tremendo! E lei non la prende affatto bene… Video privato

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Il viaggio del fotografo Alessandro Tomasi che ha deciso di non volare: «Mi sono messo i bastoni tra le ruote gustandomi ogni momento» MIRANDOLA. La domanda iniziale è scontata, quasi automatica: Ales ...Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...