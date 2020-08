Lnd: torna pubblico con Coppa Italia Cpa Bolzano (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 27 AGO - Sarà una competizione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti ad essere la prima in Europa, dopo l'unico esperimento francese, a vedere il ritorno del pubblico dopo le ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Sarà una competizione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti ad essere la prima in Europa, dopo l'unico esperimento francese, a vedere il ritorno del pubblico dopo le restri ...

Calcio. Prima domenica di match ufficiali per i dilettanti, in Trentino scatta la Coppa Italia di Eccellenza

Il calcio di base torna finalmente in campo. E lo farà per la prima volta in Italia, dopo il lockdown e dopo le restrizioni imposte dall’emergenza da Covid-19, in Trentino. In settimana il Comitato Pr ...

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Sarà una competizione ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti ad essere la prima in Europa, dopo l'unico esperimento francese, a vedere il ritorno del pubblico dopo le restri ...

Calcio. Prima domenica di match ufficiali per i dilettanti, in Trentino scatta la Coppa Italia di Eccellenza

Il calcio di base torna finalmente in campo. E lo farà per la prima volta in Italia, dopo il lockdown e dopo le restrizioni imposte dall'emergenza da Covid-19, in Trentino. In settimana il Comitato Pr ...