L'Nba si ferma contro il razzismo. Playoff a rischio dopo lo sciopero (Di giovedì 27 agosto 2020) AGI - Il 26 agosto è già una data storica per il mondo sportivo professionistico americano. La Nba si è fermata di nuovo e stavolta il coronavirus non c'entra. Tre partite di Playoff - Milwaukee-Orlando, Houston-Oklahoma City e Portland-Los Angeles Lakers - sono state posticipate a data da destinarsi per volere dei giocatori. E tra le opzioni sul tavolo della Lega c'è ora la sospensione definitiva della stagione. La protesta strisciante La bolla di Orlando, dove le squadre si sono rifugiate per disputare ciò che resta di un anno travagliato, è rimasta immune ai contagi ma non alle violenze della polizia nei confronti degli afroamericani. Molti giocatori, agli albori della ripartenza a fine luglio, avevano mostrato reticenza nel recarsi a DisneyWorld e scendere in campo dopo la morte di George ... Leggi su agi

